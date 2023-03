Intoxicarían extraños a alumnas de secundaria

MONCLOVA., COAHUILA.-El Delegado de la Fiscalía General del Estado participó en la reunión de padres de familia de estudiantes de la secundaria #3 Martín González Vázquez donde el pasado jueves estudiantes se intoxicaron al presuntamente consumir clonazepam y ahí señaló que durante la semana se acercó una segunda madre de familia y compartió información sobre personas ajenas al plantel que pudieran tener que ver en esta situación, sin embargo recalcó que se está investigando y no se puede especular.

"No podemos especular pero en la semana surgieron señalamientos de personas que no tienen relación con el plantel, por ello solicitamos la colaboración en caso de que la Fiscalía del Estado inicie una investigación y solicite informes a servicios educativos y a los planteles".

Chaires Zamora dijo que la investigación está fluyendo con la cooperación de los docentes y con la Secretaría de educación del estado, pues el tema se siguió por oficio y tienen que ponerle atención a cada uno de los datos recabados, pues dentro de este contexto se pudiera afectar a algún adolecente.

Explicó que más de que un tema de represión o de buscar culpables, son temas de prevención, pero recalcó que si se tuviera que desprender alguna responsabilidad, hay que dividirlo en cuanto a una orientación si es que se atribuyó a un estudiante y si se involucró de alguna manera a una persona dentro o fuera del plantel se determinará lo conducente, ya que lo que más importa es el tema de seguridad de los estudiantes.

"Este tema no está desbordado, hay que mantener todo en su contexto, sin embargo hay que poner atención sobre todo porque pudiera afectarse a los jóvenes, además dijo que no se ha determinado en que consistió la ingesta de este medicamento que provocó una intoxicación por lo que no se puede asegurar que fue lo que la adolecentes consumió".