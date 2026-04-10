Papelería Peña de Horeb en Monclova sufre inundación y pérdidas económicas

Monclova, Coah.— Las lluvias recientes provocaron severos daños en una papelería ubicada en la colonia Hernández, primer sector, donde el propietario reportó pérdidas superiores a los 35 mil pesos tras el ingreso de agua al establecimiento.

Se trata de Arturo Peña Velázquez, dueño de la Papelería Peña de Horeb, quien explicó que el agua alcanzó gran parte de la mercancía, afectando principalmente artículos escolares y de oficina.

"Se mojaron varias cajas de papel para imprimir, papeles de trazo, cajas de plastilina, papel de regalo y cajas de regalo. Si hago una lista completa, sería mucho el daño", relató.

El comerciante señaló que no es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, recordando que un evento similar ocurrió hace aproximadamente 15 años; sin embargo, desde entonces no se habían registrado afectaciones de esta magnitud.

De acuerdo con su testimonio, una posible causa del problema sería la acumulación y desvío del agua en la zona, presuntamente agravado por una compuerta abierta en una calle cercana.

"Vi que por allá había una compuerta abierta. Un vecino me dijo que los carros que pasaban eran arrastrados por la misma corriente hacia la escuela. El agua topaba y se regresaba con fuerza hacia acá, y eso fue lo que provocó que se metiera", explicó.

Peña Velázquez indicó que se enteró de la inundación gracias a una vecina, quien lo alertó desde temprano. Al llegar al lugar, encontró el negocio afectado por completo.

"Me hablaron por teléfono y me dijeron que no viniera sin ver, que el agua ya se había metido. Me vine de inmediato y eso fue lo que encontré", comentó.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para atender de fondo el problema de drenaje pluvial en la zona, señalando que por años se han hecho promesas sin resultados.

"Siempre dicen que le van a dar solución, pero no se ha visto. Yo quisiera pedirles de buena manera que ya se atienda esto. A lo mejor hay otras cosas más importantes, pero ya es tiempo de que se haga justicia con lo que nos pasa aquí en la colonia", expresó.

Vecinos del sector han manifestado preocupación por el riesgo constante de inundaciones, especialmente en temporadas de lluvia, lo que evidencia la necesidad de infraestructura adecuada para evitar afectaciones a viviendas y comercios.