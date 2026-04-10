Crisis en AHMSA: un empresario ofreció un dólar por la empresa

El senador y dirigente del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, reveló que un empresario del sector llegó a ofrecer "un dólar" a Alonso Ancira por Altos Hornos de México (AHMSA), planteando además absorber los pasivos de la empresa, en una señal del profundo deterioro financiero en el que se encuentra la siderúrgica.

"Le ofreció por la empresa y absorber los pasivos, que se diera por bien servido", expuso el legislador, al referirse a una propuesta que, aunque no prosperó, evidencia que el valor de AHMSA ha sido rebasado por sus deudas tras años de manejo irregular.

Gómez Urrutia atribuyó la crisis a un "saqueo desmedido" y actos de corrupción durante la gestión de Ancira, lo que —advirtió— ha dejado a la empresa sin condiciones reales de rescate y con un escenario en el que difícilmente habrá inversionistas dispuestos a apostar por su recuperación.