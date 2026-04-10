Contactanos
Coahuila

Crisis en AHMSA: un empresario ofreció un dólar por la empresa

Gómez Urrutia señala que la situación actual de AHMSA dificulta la llegada de nuevos inversionistas dispuestos a rescatar la empresa.

Por Adriana Cruz - 10 abril, 2026 - 08:43 p.m.
Crisis en AHMSA: un empresario ofreció un dólar por la empresa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El senador y dirigente del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, reveló que un empresario del sector llegó a ofrecer "un dólar" a Alonso Ancira por Altos Hornos de México (AHMSA), planteando además absorber los pasivos de la empresa, en una señal del profundo deterioro financiero en el que se encuentra la siderúrgica.

      "Le ofreció por la empresa y absorber los pasivos, que se diera por bien servido", expuso el legislador, al referirse a una propuesta que, aunque no prosperó, evidencia que el valor de AHMSA ha sido rebasado por sus deudas tras años de manejo irregular.

       

      Gómez Urrutia atribuyó la crisis a un "saqueo desmedido" y actos de corrupción durante la gestión de Ancira, lo que —advirtió— ha dejado a la empresa sin condiciones reales de rescate y con un escenario en el que difícilmente habrá inversionistas dispuestos a apostar por su recuperación.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados