Carlos Villarreal presenta plan de obras 2026 en Monclova con 71 millones de inversión

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los servicios básicos y seguir impulsando el desarrollo ordenado de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en la que se presentó el plan de obras 2026 con una inversión superior a 71 millones de pesos.

Este esfuerzo es resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, consolidando una estrategia conjunta para atender las principales necesidades de las familias monclovenses.

Durante la sesión se informó que la inversión contempla 57 millones de pesos de recursos municipales, así como 14 millones de pesos provenientes del fondo federal PROAGUA, gestionados ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los cuales serán destinados a proyectos estratégicos en agua potable, drenaje y pavimentación.

Estas acciones forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", enfocado en atender sectores prioritarios, ampliar la cobertura de servicios básicos y fortalecer la infraestructura urbana, en coordinación con las obras que impulsa el Gobierno del Estado.

Con este paquete, el municipio avanza en la modernización de su infraestructura, priorizando la rehabilitación y ampliación de redes de agua y drenaje, así como la pavimentación de vialidades clave, con el objetivo de brindar servicios más eficientes y mejores condiciones de vida para la población.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de la planeación estratégica: "Seguimos consolidando una planeación responsable, priorizando obras que atiendan las necesidades más apremiantes de nuestra gente. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, estamos impulsando proyectos que mejoran los servicios y generan condiciones para el desarrollo de Monclova", señaló.

El Gobierno Municipal reafirma una vez más su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la planeación y ejecución de obras que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las familias y contribuyan al crecimiento ordenado de la ciudad.