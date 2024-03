Inundan aguas negras Estancias de San Juan

Vecinos de Estancias de San Juan Bautista denunciaron la fuga de aguas negras que se registra en este sector y que genera un fuerte olor en toda la colonia, sin que autoridades municipales o SIMAS atiendan el problema.

Dayana Salazar Fuente mencionó que desde hace meses se registra el problema, que se presenta principalmente en la calle Venustiano Carranza a espaldas del Mall Paseo Monclova y llega hasta el bulevar Lázaro Cárdenas.

La fuga genera un fuerte olor que inunda toda la colonia, por lo que se hace un llamado a las autoridades para que atiendan este tema y que se dé una solución, ya que a pesar de que el problema lleva semanas, no se han tomado cartas en el asunto.

"Hemos reportado el problema a las autoridades, pero no han tomado medidas, incluso una vecina contactó a ecología hace 15 días, pero aún no hemos visto ninguna acción por parte de ellos y es imposible que no lo vean, porque incluso un trabajador de ecología vive en este sector".

Mencionó que temen que la situación se complique con las altas temperaturas, y que se intensifiquen los malos olores, que se han vuelto insoportables, así como el problema de moscas que se presenta especialmente en la tarde y la noche.

Los residentes afectados esperan que las autoridades tomen medidas urgentes para resolver esta situación y garantizar un ambiente saludable para toda la comunidad.