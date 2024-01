Inundan aguas negras la colonia Miravalle

Vecinos de la colonia Miravalle 5 denunciaron que viven junto a las aguas negras ya que la cuadrilla de Simas no ha regresado para atender el problema de drenaje, esto ha ocasionado olores fétidos y temen desarrollar problemas estomacales.

El problema ocurre sobre la calle Paseo del Valle número 106 de la colonia Miravalle 5 en Monclova, donde alrededor de 10 hogares son afectados de forma directa por el problema del drenaje, además de las familias que de forma indirecta sufren por este problema.

La señora Alicia Rangel dio a conocer a Periódico La Voz que el mal servicio ya tiene más de cinco meses, a cada rato el hablan a Simas para que acuda la cuadrilla y arregle el drenaje, sin embargo nada de lo que han hecho ha servido para que los vecinos estén tranquilos y sin preocupación.

"Ya lleva un mes en que corre el agua fétida, yo no puedo lavar bien, tengo que lavar y echar el agua para enfrente y no al resumidero porque luego sale con eses y se me llena de agua sucia, por delante también está saliendo el agua negra"

Señalaron que una cuadrilla acudió esta semana pero dejaron feo el lugar, los mismos dijeron que regresarán para terminar y destapar el drenaje pero es fecha que los siguen esperando, es un descuido la cuadrilla se retiró de la colonia.

Los vecinos mencionan que no se han enfermado del estómago ya que hacen lo posible por no salir, la mayoría sin adultos mayores y no quieren tener problemas de salud, pero destacan que el olor es insoportable y les afecta para comer.