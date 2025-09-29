Inversión en Infraestructura Escolar Beneficia a Estudiantes en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque de obras de infraestructura que representan una inversión superior a los 6.5 millones de pesos, en 3 planteles educativos, como parte de los programas Impulso Educativo y Mejora tu Escuela, impulsados por el gobernador Manolo Jiménez. En total, en Monclova se ejercerán 31 millones de pesos en infraestructura escolar, producto de las gestiones del Gobierno Municipal y el respaldo del Gobierno del Estado.

Acompañado por el titular del ICIFED, Julio Long, y el subsecretario de Educación Básica de Coahuila, Hugo Lozano, el Alcalde dio inicio a la obra de sustitución de impermeabilizante en el edificio A, en la Escuela El Socorro, en beneficio de 349 alumnos. Además, se realizó la entrega de mobiliario nuevo para estudiantes y docentes.

En el CECYTEC Monclova Sur, junto a la directora estatal de CECYTEC, Azucena Ramos, se puso en marcha la construcción de un aula de usos múltiples y obras exteriores, en beneficio de 910 alumnos. Mientras que en el CECYTEC Monclova Norte se arrancó la construcción de un arco techo estructural y obra exterior que mejorarán las condiciones del plantel. Asimismo, gracias a las gestiones de la Subsecretaría de Vinculación de la SEDU, se logró la donación de un equipo completo de Banda de Guerra, compuesto por 12 tambores y 12 trompetas.

Al respecto, el titular del ICIFED señaló que la calidad de la infraestructura escolar influye directamente en el entorno educativo y en el aprendizaje, por lo que ofrecer mejores espacios a niñas, niños y jóvenes es una prioridad.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "Estamos convencidos de que la infraestructura es primordial para que nuestros niños y jóvenes tengan un mejor desempeño académico. Con estas acciones seguimos dignificando los espacios educativos y construyendo un mejor futuro".

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para fortalecer la infraestructura educativa y generar mejores condiciones para las y los estudiantes de Monclova.