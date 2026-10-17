Simas Frontera renueva líneas de agua y drenaje en la ciudad

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) realiza trabajos de renovación de líneas de agua potable y drenaje en distintos sectores de Frontera, con el objetivo de mejorar la infraestructura y atender las necesidades de la población.

Obras de renovación en Frontera

Moisés Asís, encargado de Simas Frontera, informó que actualmente se trabaja en el ejido La Cruz y en el ejido 8 de Enero, donde se modifica la tubería de dos pulgadas y media por una de cuatro pulgadas y media.

Explicó que también se realizan obras en el sector de La Borja, específicamente en la calle Gabriel Calzada, donde se interviene un tramo de aproximadamente 700 metros para sustituir la línea de agua potable. El funcionario señaló que estas tuberías ya habían cumplido sus años de servicio, por lo que era necesario reemplazarlas para mejorar la infraestructura hidráulica.

Respaldo de autoridades locales

Agregó que los trabajos se llevan a cabo con el respaldo de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y del licenciado Eduardo Campos, quienes, dijo, han impulsado la atención de las necesidades relacionadas con las redes de agua y drenaje. Asimismo, indicó que en la calle Francisco I. Madero, en la zona Centro, se trabaja en la reposición de 224 metros de drenaje.