Invertirá ayuntamiento 35 mdp en el zoológico

Hasta 35 millones de pesos se invertirán en el proyecto del zoológico en donde se contempla tener especies de la región centro del Estado, un lugar en el que los ciudadanos podrán tener contacto directo con la naturaleza y las especies animales. En días pasados se presentó al alcalde Alfredo Paredes López el ante proyecto del que personal del Museo del Desierto realizó para el Zoológico de Monclova, luego de esto se le hicieron algunas adecuaciones y en la próxima semana se presentará el proyecto final.

Harán zoológico tipo sefari.

Aun así el alcalde adelantó que se dará un enfoque para dar a conocer especies nativas de la Región, tales como venados cola blanca , alces, perritos de la pradera, búfalo americano, se quitarán felinos africanos y se pondrán pumas, linces, jaguares que están en extensión.

Comentó que se levantará un censo con los ciudadanos y después de esto la gente que venga a dar tur o paseo pueda ver especies de la región.

Con las 79 hectáreas que tiene el zoológico hacer la forma de reintroducir especies, se hace una doble labor y tiene un impacto social y ambiental múltiple, para que dicho proyecto se pueda concretar se buscará que empresas apadrinen el proyecto.

“En una primera parte se necesitan 35 millones de pesos, muchos donativos serían en especie, por ejemplo Ahmsa nos dona el acero, Rebasa, la piedra para hacer los caminos y así sucesivamente”, comentó el alcalde.

Comentó que lo que se busca es que quede como un safari, más abierta donde pueda haber convivencia directa del ciudadano con los animales, esa interacción es la que está formando el Museo del Desierto con el gran proyecto.

Después de tenerlo validado, para enriquecerlo se presentará a la ciudadanía, se hará una convocatoria para presentarlo, es importante escuchar a los buenos monclovenses que tienen interés de que este tema en particular salga adelante.