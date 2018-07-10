Invitan a colecta de útiles escolares

La Fundación Mateos lleva a cabo una colecta de útiles escolares para niños de bajos recursos con la intención de que puedan regresar sin problema a sus planteles educativos.

La Fundación Mateos, “Yo siempre estoy contigo” ha realizado varias actividades en apoyo a las personas que más lo necesitan, Miroslava Ballesteros señaló que esta fundación tiene como único objetivo ayudar.

La donación puede ser en especie o en efectivo.

Por ello pidió el apoyo de la ciudadanía para que lleven libretas, plumas, lápices, marcadores, borradores y sacapuntas, estos son algunos de los artículos que la gente interesada puede llevar al centro de acopio ubicado en la calle Cuauhtémoc 618 en el sector El Pueblo.

También se pueden realizar donativos a la cuenta bancaria Santander 65-50654646-6 clave interbancaria 014580655065464665, señaló que la fundación entrega recibos deducibles de impuestos.

Uno de los sectores que más han apoyado es en la colonia Las Esperanzas, en donde la necesidad es mucha, los niños dejan de acudir muchas veces a la escuela por la falta de material para trabajar.

Por ello en esta ocasión tomaron la decisión de hacer la colecta de útiles escolares, pues el regreso a clases está próximo, se han hecho actividades el Día del Niño, han llevado desayunos a la gente en hospitales y seguirán apoyando a más gente que lo necesite.