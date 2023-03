Invitan al 8M

Por cuarto año consecutivo, se buscará que las mujeres lleven una vida libre de violencias y la creación de un espacio seguro para que den sus testimonios, Sororidad Monclova invitó a la marcha 8M23 que realizarán mañana miércoles saliendo del Magic Bowl rumbo a la Plaza del Mariachi.

Una de las representantes, la psicóloga y docente María Magdalena de Luna González, externó que desde que se realizó el movimiento en 2020 por el Día Internacional de la Mujer, se tuvo buena participación de las mujeres y se crearon más grupos como Feminismo Monclova y Violentas del Desierto, por lo que esperan que este año se sumen 100 o más.

"Lo que se buscan acciones para que las mujeres lleven una vida libre de violencias, el micrófono abierto y mujer de la vergüenza, ayudan a que se desahoguen y alcen la voz, pero este año queremos llevarlo más allá, tener datos y más apoyo de nuestra abogada para dar asesorías y ver si la mujer o joven quiere denunciar la violencia que sufrió".

Destacó que la marcha del 8M no será separatista, es decir, no se prohibió que este año no asistan hombres para cubrir el movimiento, pero al unirse varios grupos, cada uno tiene sus lineamientos. Sin embargo, donde sí se pedirá más respeto es durante el micrófono abierto donde las asistentes que así lo deseen, externen sus vivencias, que incluso ni su propia familia conoce.

"Lo que es la actividad del micrófono abierto es un espacio muy sensible porque se tocan fibras muy específicas en cuanto a denuncias, por eso pedimos el preguntar antes de grabar el testimonio o tomar fotografías, solo queremos un respeto mutuo".

Señaló que al frente de la marcha irán las mamás de víctimas de feminicidio, luego mamás con hijos menores de edad, luego el contingente de mujeres y el contingente mixto, partiendo del Magic Bowl en punto de las 5:00 de la tarde, por lo que se pide llegar con tiempo y como meta el llegara la Plaza del Mariachi.