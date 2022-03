Invitan al PrevenIMSS

Como parte de la promoción de hábitos de vida saludable, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llama a participar en el primer triatlón PrevenIMSS “Brinca, Corre y Rueda”, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de marzo en los principales Hospitales Generales de Zona (HGZ) de los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras.

El coordinador auxiliar de Salud Pública, doctor Ildefonso López Sandoval, llamó a la población a participar y a sumarse a las actividades preventivas que se desarrollarán.

Recordó que la mejor forma de prevenir las enfermedades es a través de un estilo de vida activa y saludable que incluya una alimentación sana y balanceada y la práctica de deporte.

En esta ocasión se brindará a la derechohabiencia la información necesaria para cumplir ambos aspectos a través de mediciones de peso y talla; entrega de cartillas de alimentación saludable; información sobre el programa NutrIMSS, demostraciones gastronómicas por parte de los Centros de Seguridad Social y más.

Destacó que además se contará con clases de zumba, yoga y acondicionamiento físico, entre otros.

En Saltillo las actividades serán en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2; en Torreón, en el HGZ No. 16; en Monclova, en el HGZ No. 7; en Sabinas; en la UMF No. 23; y en Piedras Negras, en el HGZ No. 11.

Adicionalmente, el lunes 14 se establecerá como el Día PrevenIMSS, en el cual se intensificarán las acciones englobadas en este programa.

El médico epidemiólogo llamó a la población a participar, aprovechar que el clima es agradable y que el nivel de transmisibilidad del COVID-19 se encuentra en niveles bajos.