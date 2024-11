Irá a juicio oral por lesiones leves

Se van a juicio oral por el delito de lesiones leves calificadas con ventaja en contra de Baldomero "N", a quién se le señala como autor material de golpear con un tubo en la cabeza, cara y rodilla a Emilio Esquivel "N".

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto del 2023 en la calle Santa Lucía número 1802 de la colonia Lupita Murguía donde se encontraba la víctima Emilio Esquivel junto a Mayra Josefina "N", lugar al que llegó el imputado con un tubo en la mano y se acercó a golpear en la cara, cabeza y rodilla, tumbándolo por los impactos.

Por fortuna la víctima alcanzó a resguardarse en su domicilio, lugar que momentos después apedreó el imputado. Cabe destacar que los golpes que sufrió Emilio Esquivel le provocaron hematoma derecho, hematoma en el ojo derecho y en la nariz, así como la fosa renal, además de un edema a nivel de la rodilla con limitación de flexión.

Ayer se llevó a cabo la audiencia bajo la causa penal 1197/2024 en la que al no llegarse a ningún acuerdo reparatorio, ya que según el imputado "yo no le hice nada y no pagaré por algo donde no estuve involucrado", pues se le pedían 17 mil 500 pesos del pago del hospital, resonancia magnética y ozonoterapia.

El juez Óscar Cadena determinó apertura de juicio oral y en próximos días se dará a conocer la fecha de su inicio.