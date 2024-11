Corren por huachicol al primo de Paredes

Un empleado del área de Control Animal del ayuntamiento de Monclova, Javier Paredes Salazar causó baja directa al estar involucrado presuntamente en un delito federal.

La madrugada del martes en Nuevo León, supuestamente Javier Paredes por robar combustible junto con otras 11 personas, y portar armamento de uso exclusivo del Ejército fue detenido.

Ante esto el alcalde Mario Dávila Delgado mencionó que al revisar en el área de Recursos Humanos efectivamente sí hay una persona con dicho nombre, quien ingresó en el 2019, y tiene un contrato firmado que se termina el 31 de diciembre del 2024.

Sin embargo, ante el delito en el que se ve involucrado ha girado la instrucción de que se dé de baja, señalando que se desempeñaba en el departamento de Salud, en el área de Control Animal y su categoría era de auxiliar.

"Al momento la información que hay es que al parecer esta involucrado en un delito de tipo federal y pues se tiene que dar de baja, ya después se corrobore o no, ya valoraremos, pero por lo pronto se da de baja", aseguró.

Este ex funcionario no manejaba temas de gasolina del municipio, pero no descartó que se revisará e investigará.