Jazmín Juárez lucha contra cáncer de hígado terminal

Jazmín Juárez, madre de tres hijos y de 44 años, enfrenta la batalla más dura de su vida: un cáncer de hígado terminal. El pasado 1 de octubre organizó una lotería con la esperanza de recaudar fondos para sus medicamentos y gastos médicos, pero casi nadie asistió.

"Más que nada es por cuestión económica... los medicamentos son muy caros, y yo soy cabeza de familia", cuenta Jaz. Vive sola con sus tres hijos: la mayor de 26 años, la segunda de 18 que recién entró a la universidad, y el menor de 15. La responsabilidad de mantenerlos a todos recae sobre ella, mientras enfrenta la enfermedad.

Desde hace dos años Jaz lucha contra el cáncer. Actualmente recibe quimioterapia para mantenerse con vida, ya que no hay otra opción: su enfermedad no puede operarse y corre el riesgo de extenderse a otros órganos. "No hay otra cosa, más bien estar de la mano de Dios. Hay días que no puedo comer porque no me cae la comida, he bajado mucho de peso, pesaba 100 kilos y he perdido demasiado", relata.

El dolor es constante. Para aliviarlo, Jaz requiere inyecciones y parches que no siempre están disponibles en el IMSS y que tienen un costo elevado. "Los parches me ayudan un poco, las inyecciones a veces me quitan el dolor por completo... pero hay días que no alcanza para todo", dice. Incluso, la enfermedad ha afectado su movilidad: necesita usar pañales porque no siempre puede llegar al baño.

A pesar de todo, Jaz mantiene la esperanza. "Espero en Dios que me siga dando vida... y que la gente me pueda apoyar, ya sea para comprar mis medicamentos o para cubrir ciertas necesidades", expresa con fuerza. Su llamado es claro: la enfermedad no espera, y cada ayuda, por mínima que sea, marca la diferencia.

Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse directamente con Jaz para coordinar cualquier tipo de ayuda, ya sea económica o en especie.