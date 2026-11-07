Detienen a Jonathan Reyes por amenazar a policías en Monclova

MONCLOVA COAH.-Un hombre que aseguró tener el control de la colonia Hipódromo y amenazó con ordenar el asesinato de policías municipales fue detenido la noche del incidente, luego de agredir verbalmente e intimidar a los uniformados durante un recorrido de vigilancia.

El detenido fue identificado como Jonathan Isaí Reyes Reyes, de 34 años, con domicilio en la colonia Continental Guerrero. Fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas y lo que resulte.

Detalles del incidente

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas, cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal, a bordo de la unidad 222, patrullaban la calle 13 de la colonia Hipódromo.

Durante el recorrido, una de las oficiales detectó a un individuo que vestía playera roja con rayas negras y pantalón de mezclilla, quien aparentemente revisaba varios vehículos estacionados sobre la vía pública.

Ante la situación, los policías se aproximaron para cuestionarlo sobre la propiedad de las unidades. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera agresiva y comenzó a lanzar insultos contra los uniformados.

Amenazas y agresiones

En medio del altercado, aseguró que él mandaba en ese sector y advirtió que no permitiría que los agentes intervinieran en sus actividades. Las amenazas subieron de tono cuando, de acuerdo con el reporte policial, afirmó que podía ordenar que los mataran. Incluso mencionó a un supuesto cómplice apodado «El Loco», a quien presuntamente pediría que los levantara.

La intimidación llegó más lejos cuando advirtió a los oficiales que terminarían colgados de un puente si continuaban interviniendo en lo que hacía. Los elementos intentaron hacerle entender que sus expresiones constituían una conducta delictiva; sin embargo, el individuo mantuvo su postura desafiante y continuó con las amenazas.

Ante la gravedad de las intimidaciones, a las 21:00 horas los policías procedieron a detenerlo. Jonathan Isaí Reyes Reyes fue llevado a Seguridad Pública para su certificación médica y después quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.