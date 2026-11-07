Alistan empresas préstamos para pagar aguinaldos

Empresas de la región Centro que enfrentaron dificultades económicas durante el año podrían recurrir a financiamientos para reunir los recursos necesarios para cumplir con el pago de aguinaldos, aunque hasta el momento no se tienen reportes de empresas que tengan esta problemática.

El presidente de Canacintra, Jorge Mtanous Falco, informó que algunas instituciones financieras de la capital del estado han acudido a ofrecer préstamos y esquemas de financiamiento a las compañías, sin embargo no se ha visto interés por parte de los empresarios.

Mencionó que hasta el momento, ninguna de las empresas adheridas a la cámara han manifestado problemas para cumplir con el pago de estas prestaciones, sin embargo, reconoció que algunas podrían enfrentar problemas. "No hemos tenido noticias de empresas que estén batallando para cubrir el pago de las prestaciones de fin de año, sin embargo, aquellas que tuvieron problemas para cumplir con el reparto de utilidades, igual podrían batallar con los aguinaldos".

El representante del sector empresarial indicó que, a pesar de las posibles dificultades, el trabajo se mantiene y existe confianza en que las empresas logren cerrar bien el año, particularmente ante las expectativas económicas relacionadas con los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Reconoció que algunas empresas tendrán la capacidad para cubrir la prestación sin contratiempos, mientras que otras deberán ajustar sus recursos y tiempos para cumplir con lo que establece la ley.