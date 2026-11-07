Líder Coahuila en captación de inversión automotriz

Saltillo, Coah.- Coahuila se posiciona como el principal destino de inversión automotriz de México, al acumular mil 460.49 millones de dólares durante el periodo enero-septiembre de 2026, de acuerdo con el Reporte de Inversión Automotriz en México correspondiente al tercer trimestre, elaborado por Cluster Industrial B2B.

Este resultado coloca a Coahuila en el primer lugar nacional por monto de inversión automotriz acumulada, por encima de Nuevo León y Guanajuato.

¿Qué proyectos de inversión se han registrado?

De acuerdo con el reporte, durante los primeros nueve meses del año Coahuila contabilizó 14 proyectos de inversión, que representan más de 5 mil 302 empleos directos y una superficie industrial en construcción superior a los 786 mil 655 metros cuadrados. Además, tres de los proyectos registrados están vinculados con la electromovilidad.

Estos resultados reflejan la fortaleza de la industria automotriz de Coahuila, su capacidad para atraer capital nacional e internacional y la confianza de empresas globales que encuentran en la entidad condiciones competitivas para ampliar sus operaciones.

¿Cómo apoya el Gobierno del Estado a la industria automotriz?

La presencia de armadoras, empresas proveedoras de autopartes, fabricantes de componentes especializados y una cadena de suministro consolidada fortalecen la posición estratégica de Coahuila en la industria automotriz de Norteamérica.

El Gobierno del Estado mantiene el trabajo coordinado con el sector empresarial, los municipios y los inversionistas para fortalecer la competitividad, generar nuevas oportunidades de desarrollo industrial y traducir la llegada de inversiones en más empleos y mejores condiciones de vida para las familias coahuilenses.

Con este liderazgo, Coahuila reafirma su papel como uno de los principales motores de la industria automotriz de México y como un destino estratégico para el desarrollo de nuevas inversiones.