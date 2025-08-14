Orden de aprehensión lleva a detención de José Alberto N.

José Alberto N., imputado por el delito de abuso sexual, enfrenta un proceso judicial que se remonta a 2022. La víctima, su hijastra, actualmente tiene 13 años. Según la denuncia, el imputado ha estado acosando a la menor a través de celulares y redes sociales.

Tras ser denunciado, José Alberto N. huyó a Monterrey, aunque promovió un amparo no le fue concedido. Al no presentarse a la audiencia inicial, el juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia, lo que llevó a girar una orden de aprehensión en su contra.

Recientemente, el imputado se trasladó a Monclova para visitar a su madre, creyendo que el tiempo transcurrido podría haber diluido las consecuencias legales de su delito. Sin embargo, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal debido a la orden de aprehensión vigente.

Este jueves, fue presentado ante un juez en una audiencia privada, donde se le formuló la imputación correspondiente. La prisión preventiva oficiosa y justificada, dado su historial de fuga y la gravedad del delito.

Durante la audiencia, se presentaron datos de prueba que lo hacen probable responsable. Aunque José Alberto N. intentó defenderse llevando como testigos a su madre y hermana, sus testimonios no fueron suficientes.

Finalmente, el juez vinculó a proceso a José Alberto N. y lo envió al penal de Saltillo, estableciendo un plazo de investigación de tres meses para el caso.