Regresan trabajadores de AHMSA a Monclova con esperanza tras oferta de José Arturo Domínguez

Con rostros de felicidad, emoción y, sobre todo, esperanza, regresaron este sábado a Monclova los obreros que viajaron a la Ciudad de México para presenciar el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA).

Después de años de incertidumbre, los trabajadores descendieron de un autobús con una sensación distinta a la que los acompañó cuando partieron el miércoles rumbo a la capital del país: la de que finalmente podría haber una luz al final del túnel.

"Esperamos cumplan todo lo que se prometió", expresaron algunos de los obreros al referirse a José Arturo Domínguez Arteaga, quien presentó una oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y quedó como el principal postor en el proceso de subasta.

"Nos fue muy bien y lo más importante es que hubo muy buenas noticias", señalaron los trabajadores a su llegada.

Para ellos, el viaje a la Ciudad de México no fue en vano. Regresaron con la esperanza de que la propuesta avance y que las promesas hechas por el empresario Arturo Domínguez se conviertan en empleos, salarios y una nueva oportunidad para las familias que durante años han esperado una solución para la acerera.

"Ya se ve una luz al final del túnel", comentaron, convencidos de que esta vez llevaron a Monclova buenas noticias.

El grupo de trabajadores había partido el miércoles hacia la capital del país para permanecer atento a la subasta de AHMSA y exigir una solución al conflicto laboral que ha golpeado durante años a miles de familias de la región centro.

La expectativa creció el viernes, cuando Domínguez Arteaga presentó una oferta de mil 400 millones de dólares durante la audiencia de venta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA). Sin embargo, el proceso todavía no queda formalizado, pues el postor debe acreditar la garantía de seriedad establecida por el juzgado.

Por eso, aunque este sábado hubo sonrisas y alivio entre los obreros que regresaron a casa, la esperanza todavía está acompañada de cautela.

Ahora esperan que las palabras escuchadas en la Ciudad de México se conviertan en hechos y que el proceso avance hasta concretar la venta y, con ella, la posibilidad de que AHMSA vuelva a generar empleos en Monclova.

Después de casi cuatro años de incertidumbre, los trabajadores regresaron con una frase que resume el sentir de muchos: "Esperamos cumplan todo lo que se prometió."