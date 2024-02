Joven secuestrada solo estuvo incomunicada

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la joven que sufrió un secuestro exprés solo estuvo incomunicada más no aislada del exterior, la autoridad le brindó recomendaciones a la joven afectada como a sus familiares.

Trascendió que Casandra Aguilar de 21 años vecina de la colonia Hipódromo vivió momentos de angustia tras ser víctima de secuestro exprés mientras se dirigía en busca de empleo en la Zona Centro. Según lo relatado, dos individuos la abordaron y a la fuerza la subieron a un vehículo de color rojo, en el que la mantuvieron cautiva con el fin de extorsionar a su familia.

Sus familiares recibieron mensajes de texto amenazantes a través de Whatsapp exigiendo un rescate de 15 mil pesos para evitar el supuesto asesinato de la joven, cifra que después disminuyeron a 7 mil pesos.

Casandra fue localizada en la plaza del Museo Coahuila y Texas, después que sus captores la dejaron en la calle Cuauhtémoc del Centro, la amenazaron con tomar represalias si miraba hacia atrás, instruyéndola a caminar por más de 10 minutos.

Al respecto el delegado de la FGE, Rodrigo Chaires Zamora indicó que solo la mantuvieron intranquila y no se ha corroborado que sufriera de alguna agresión patrimonial ni alteración grave a su salud, solo el temor que le fue infundido para lograr su objetivo.

"Únicamente se encontraba sin comunicación, no estaba aislada en algún lugar o ingresada, en estos casos las personas deambulan o permanecen en un lugar público, es lo que genera que las personas que la mantienen incomunicada tenga contacto con los familiares".

Señaló que no hay ninguna denuncia formalizada y no se había presenta un evento similar en la región centro. Hizo un llamado a la población de no contestar llamadas de números fuera del estado o prefijos locales que no conozcan.