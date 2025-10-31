Familia de Monclova confirma trágico hallazgo de Sergio Alonso en Nuevo León

MONCLOVA, COAHUILA.– Cuatro meses de incertidumbre y búsqueda terminaron con una noticia devastadora para la familia Valdez Hernández. Sergio Alonso, un joven monclovense de 35 años, fue encontrado sin vida en Escobedo, Nuevo León, después de haber desaparecido a finales de junio.

El hallazgo se registró en el interior de un vagón de tren, donde el cuerpo permaneció desde los días posteriores a su desaparición. De acuerdo con sus familiares, Alonso fue golpeado brutalmente por tres hombres en la colonia Praderas o Calderón, en Monclova, y posteriormente colocado dentro de un tren en movimiento que cruzó hacia el vecino estado.

"Durante todo este tiempo estuvo en el SEMEFO sin que supiéramos que era él", contó su hermano Edgar Valdez Hernández, al confirmar la noticia que puso fin a semanas de búsqueda y esperanza.

Sergio, a quien sus amigos conocían como "Huevo", habría sido agredido tras un pleito menor, presuntamente por una bicicleta. Uno de los implicados, identificado como Jesús Gabriel Jiménez Alonso, está recluido en el penal de Monclova por otros delitos, mientras que los otros dos agresores, apodados "El Chuky" y "Miguel", siguen prófugos.

Los padres de Sergio viajaron este jueves hasta Escobedo para identificar el cuerpo de su hijo. En las próximas horas será trasladado a Monclova, donde su familia y amigos le despedirán con una misa y sepultura.