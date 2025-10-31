Nicol, sobrina de la normalista fallecida, es dada de alta tras varios días hospitalizada

Monclova, Coahuila. — Después de varios días hospitalizada y bajo observación médica, Nicol, la sobrina de Paulina, la joven normalista que perdió la vida por dengue hemorrágico, fue dada de alta este viernes de la Clínica 7 del IMSS, donde permanecía internada en el área de Ginecología.

La menor de 12 años presentó una evolución favorable luego de haber estado en estado delicado. Los médicos autorizaron su egreso al confirmar su estabilidad, indicando únicamente paracetamol en caso de fiebre o dolor, aunque hasta el momento Nicol se mantiene sin molestias y en buen estado de salud.

Como parte del seguimiento, deberá regresar el próximo 3 de noviembre al área de Pediatría, y el día 5 con el especialista en Otorrinolaringología, donde le retirarán un tapón colocado tras una cauterización nasal que se le practicó para detener un sangrado.

Familiares agradecieron a Dios, al personal médico y a las personas que se unieron en oración por su recuperación. "Fueron días muy difíciles, pero gracias a las oraciones y a la atención que recibió, hoy podemos llevarla a casa", expresó una de sus tías.

El caso de Nicol y el fallecimiento de su tía Paulina encendieron las alertas sobre el repunte de casos de dengue en la región centro de Coahuila, donde autoridades de salud han reiterado el llamado a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al médico ante los primeros síntomas.

Hoy, la familia de Nicol celebra su regreso a casa como una bendición después de días de incertidumbre y fe.