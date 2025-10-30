Sari Pérez Cantú y Manolo Jiménez refuerzan seguridad en Frontera, Coahuila

La alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la entrega de patrullas, armamento y equipo táctico a corporaciones policiales de toda la entidad, evento realizado en la ciudad de Torreón. La ceremonia contó con la presencia del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, y del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, reafirmando el compromiso conjunto por mantener a Coahuila como un referente nacional en materia de seguridad.

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Coahuila es actualmente el segundo estado más seguro del país y el primero en la zona norte de México, resultado del esfuerzo coordinado entre sociedad, empresarios y autoridades. Señaló que la seguridad es una tarea compartida que requiere constancia, planeación y trabajo conjunto en todos los municipios.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú subrayó la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad en Monclova y en la región Centro, reiterando su disposición de colaborar estrechamente con el Gobierno del Estado para proteger la tranquilidad de las familias. "La seguridad es la base del desarrollo y la tranquilidad de nuestra gente; por eso respaldamos cada acción que refuerce el equipamiento y la capacitación de nuestras corporaciones", expresó.

La edil agradeció al gobernador la entrega de dos unidades que se destinaran al reforzamiento de la vigilancia y seguridad Fronterense.

El acto incluyó la entrega simbólica de nuevas patrullas y equipamiento táctico que será distribuido en los diferentes municipios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y las condiciones de trabajo de los elementos policiales.

Con su presencia, Sari Pérez Cantú reafirmó el compromiso de Frontera con la visión estatal de mantener un Coahuila fuerte, seguro y unido, destacando que solo a través de la coordinación y el trabajo conjunto se podrá seguir garantizando la paz que distingue a la entidad.