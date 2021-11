¡Juan José es inocente!

Luego de que autoridades judiciales anunciaran la detención de Juan José, a quien señalaron de ser uno de los participantes en los robos de los locales comerciales de la calle Hidalgo, locatarios del pasaje aseguraron que el hombre a quien las autoridades detuvieron no es el ladrón sino el velador que ha trabajado con ellos por más de un año y a quien incluso le han asignado tareas como la realización de pagos de más de cinco mil pesos sin tener ningún problema de abuso de confianza.

Los comerciantes comentaron que la noche en que Juan José fue detenido, fue sacado con engaños de la plaza comercial, incluso algunos de ellos aseguran que se quedaron esperando a que volviera pues no querían dejar la plaza comercial sola, sin embargo al ver que no llegaba decidieron cerrar, siendo ya en la mañana cuando se dieron cuenta que había sido detenido.

"Sabemos que no podemos meter las manos al fuego por nadie sin embargo el muchacho tiene varios años trabajando aquí y nunca habíamos tenido ningún problema con él, incluso algunos de los locatarios están reuniendo dinero para sacarlo, yo voy llegando de México fui a surtir y no me di cuenta hasta que me avisaron que íbamos a cooperar pues la mayoría no cree que haya sido él".

Por su parte la señora Adela Siller, locataria de la plaza Hidalgo comentó que ella estaba presente cuando el joven fue detenido e incluso vio cuando se lo llevaron, sin embargo al no ver que regresó cerró su local y se fue a eso de las 11 de la noche, para después enterarse que habían detenido al velador.

"Los robos se han suscitado continuamente, si hay gente que anda robando en esta época, nos robaron los mini Split y son fuertes cantidades de dinero las que tenemos que invertir para comprar otros, el velador siempre ha prestado su servicio de manera adecuada, pero al no pedir recomendaciones al contratar personal nos arriesgamos a que puedan coludirse para robar, pero en este caso se me hace que no es quien robó los locales".

Explicó que acudieron a la Fiscalía para llevarle de comer y entregarle ropa abrigadora y un cobertor, incluso preguntaron a cuánto asciende la multa, la cual es de 5 mil pesos, los cuales están reuniendo algunos comerciantes para apoyar al joven a quien aseguraron, le tienen mucha confianza.

"Ahora estamos vulnerables, si bien la policía está realizando más rondines, no sabemos si los robos van a continuar, por lo que esperamos que investiguen bien y detengan a los verdaderos culpables y si José fue cómplice, pues que presenten pruebas".