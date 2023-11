Juicio de Rubí el 27 de noviembre

Ya hay fecha para el Juicio Oral en contra de Ruby, Laura Vielma Farías madre de Camila quien perdió la vida en ese fatídico accidente señaló que espera que por fin se haga justicia tras la muerte de su hija.

Señaló que por fin se tiene algo logrado, ya hay fecha para que Ruby rinda cuentas a las leyes y familiares, en espera del veredicto final, señaló que las pruebas están en el escritorio desde hace 6 años y confía en que las leyes se aplicarán y se hará justicia.

El juicio está programado para el próximo 27 de noviembre a las 9:30 am en el Centro de Justicia Penal en Frontera.

"Ha sido largo el peregrinar, muy desgastante pero si lo que pretendía la otra parte era que me cansara o desistieron eso no iba a pasar, mi hija no está aquí pero yo sí para defenderla", señaló la madre de Camila.

Quiere que la verdad salga a la luz como debió suceder desde el inicio cuando ocurrió el accidente, aceptar lo que pasó y no culpar a personas que no, mencionó que cada vez que hay algo a su favor u en contra de la otra parte, hay enfado, sentimiento porque la familia de Ruby dicen que no es justo.

Señaló que afortunadamente mucha gente la conoce y sin pedirlo le hacen llegar ciertas evidencias de lo que Ruby hace pero no lo saca a la luz porque lejos de perjudicarla lo que quiere es justicia, que se de a conocer las consecuencias de combinar el alcohol, la irresponsabilidad, la desvelada y todo lo que se ocasionó.

Mencionó que este ha sido un caso polémico y no estaría bien que fuera privado porque la gente tiene que saber lo que ocurra en la sala frente al juez a quien exhortó a apegarse a la ley, que no se deje manipular porque en ese momento del juicio todos los involucrados serán buenas personas, los más responsables.

"En su momento, mi hija pedía salir a fiestas, yo otorgué el permiso sin saber que ella no iba a regresar y que las cosas iban a cambiar su giro", comentó Laura Vielma.