Juicio de viudas de AHMSA es necesario para acceder a finiquito

Viudas de trabajadores de Altos Hornos de México que fallecieron en medio del conflicto laboral deberán iniciar un juicio de reconocimiento de beneficiarios para poder acceder al pago del finiquito, en caso de concretarse la venta de la empresa.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que ante la posible venta de la empresa acerera es estar preparados y así como los trabajadores, ex trabajadores, las viudas y esposa de los obreros deben estar listos para que se reconozcan sus derechos.

Señaló que este trámite es obligatorio y no se sustituye con el simple hecho de presentar el acta de matrimonio y defunción del trabajador, sino que se tiene que hacer un proceso ante notario que lo certifique como beneficiario.

"Las viudas tienen que promover un proceso para acreditarse como beneficiarias, que en su momento les van a pedir eso al momento en que se requiera el pago".

Detalló que el procedimiento debe realizarse ante un juzgado familiar, en donde un juez emita la resolución correspondiente que las reconozca legalmente como beneficiarias del trabajador fallecido.

"Ahorita lo importante es que se venda, esperemos que la próxima semana, pero en su momento ellas van a necesitar presentar esa documentación otorgada por un juzgado familiar, por lo que es importante que lo soliciten".

Mencionó que el trámite, cuando se realiza con abogados particulares, puede representar un gasto de entre 5 y 6 mil pesos, situación complicada para familias que han enfrentado años sin ingresos estables.

Sin embargo, informó que un abogado, también extrabajador de AHMSA, se ofreció a realizar el procedimiento sin costo alguno.

"Este abogado, platicando ayer con compañeros de la mesa directiva, se ofreció a que él les hacía ese trámite gratuitamente, él trabajaba en AHMSA y se ofreció a eso, entonces es algo muy importante, algo que las viudas deben aprovechar para hacer ese trámite sin costo alguno".

El dirigente estimó que entre 35 y 40 trabajadores han fallecido desde que comenzó la crisis de la empresa, aunque reconoció que no se cuenta con una cifra oficial exacta.