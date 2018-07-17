La psicología del ‘Suggar Daddy’

“Sugar Daddy” y “Mujeres Cougar”, relaciones de hombres y mujeres exitosos que disfrutan de una compañía atractiva a su lado mucho menor que ellos, el dinero es el factor principal para ser generosos con su pareja.

Este tipo de relaciones ha existido toda la vida, explica la psicóloga Santos Guerrero, sin embargo en los últimos años ha incrementado la relación de jovencitas con hombres mayores o viceversa.

Detalló que la palabra “Sugar Daddy” lo explica al revelar que significa papi de azúcar, o dulce, lo que se interpreta que jovencitas de 12 años en adelante buscan una figura paterna además de lujos y cosas finas, para satisfacer a gente rica.

Santos Guerrero, psicóloga.

“Existe una canción, ‘Me gustan Mayores’ y a nivel inconsciente son mensajes subliminales y las chicas van implantando en su momento ser protagonistas de la canción y por lo general los adolescentes son como esponja y absorben todo”.

Sin embargo dijo este tipo de relación según los psicólogos hay un apartado en el libro de manual mental que explica la Gerontofilia (amor a los viejos) y Paidofilia (amor a los jóvenes), relación que no puede perdurar pues existe una desigualdad y nunca van armonizar, habrá celos de parte del hombre mayor hacia la joven y esta a su vez cometerá infidelidad con otros jóvenes.

Mujeres buscan lujos, viajes exóticos, coches último modelo.

“Los hombres buscan mujercitas de 12 y 13 años de edad y compran el amor, es una relación patológica y no hay juicio porque no miden consecuencias del futuro ninguno de los dos”, indicó.

El factor en la relación es el dinero con el que pueden cumplir sus caprichos, compran a su pareja desde el último celular de moda, ropa de marca, carro último modelo y hasta pagan sus estudios.

Por otra parte también existen las “Mujeres Cougar” (mujeres puma) muy común en esta ciudad, son mujeres mayores que atraen a jovencitos, en los últimos años se ha visto al exterior de Universidades de Monclova coches lujosos de mujeres que esperan a contratar a estudiantes, y a quienes les pagan por placer.

Las mujeres de 30 años en adelante que ya cumplieron con un rol de madres o que este rol no es una prioridad en su vida, regularmente deciden tener una relación con un hombre más joven. Son mujeres independientes con buen trabajo, vida social activa y seguridad económica.