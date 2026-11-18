CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el miércoles que las negociaciones comerciales con Estados Unidos registran avances significativos tras sostener un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen, China, donde ambos mandatarios acordaron volver a reunirse en diciembre durante la cumbre del Grupo de los Veinte (G20).

La reunión se llevó a cabo en el hotel The Langham en el marco de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Durante el diálogo, que se extendió por aproximadamente 20 minutos, ambos gobernantes revisaron el estado actual de las pláticas económicas entre las dos naciones y los temas pendientes relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum destacó en un enlace remoto desde territorio chino hacia su conferencia matutina en Palacio Nacional que el encuentro se desarrolló en un ambiente positivo. La mandataria explicó que se presentó al presidente Trump un informe detallado sobre el progreso de las mesas de trabajo que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con sus contrapartes estadounidenses, subrayando que las conversaciones van muy avanzadas.

A pesar del tono optimista, el gobierno mexicano no dio a conocer detalles sobre nuevos acuerdos firmados ni compromisos específicos derivados de la cita en Shenzhen. No obstante, fuentes oficiales indicaron que una de las prioridades de la delegación mexicana en estas pláticas consiste en lograr mejores condiciones arancelarias, particularmente en sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la industria automotriz.

La comitiva mexicana que acompañó a Sheinbaum en la mesa de diálogo estuvo integrada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Por el lado estadounidense participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial, Jamieson Greer, y el asesor presidencial Stephen Miller.

Tras concluir la sesión, Ebrard resaltó que el trabajo técnico realizado previamente facilitó que los puntos clave llegaran estructurados a la mesa presidencial, y aseguró que existe una relación cordial y respetuosa entre ambas administraciones. En el mismo sentido, el canciller Velasco afirmó que la relación bilateral se mantiene activa mediante canales institucionales de comunicación y entendimiento, al tiempo que México continúa ampliando sus vínculos diplomáticos y comerciales con otras regiones.

El encuentro en China representa la tercera ocasión en que Sheinbaum y Trump coinciden de manera presencial desde el inicio de sus respectivos mandatos. Previamente, ambos líderes se reunieron en diciembre de 2025 durante el sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 y en julio de este año en el marco de la final de dicho torneo deportivo. La próxima cita bilateral tendrá lugar en diciembre en Florida, Estados Unidos, sede de la cumbre del G20, donde buscarán dar continuidad a la agenda económica compartida.

Verificación de datos: Los hechos reportados en la nota original coinciden con reportes independientes de medios nacionales emitidos el 18 de noviembre de 2026. Se confirma la duración de 20 minutos del encuentro en Shenzhen, la participación de los funcionarios de ambos gabinetes (incluidos Marcelo Ebrard, Roberto Velasco, Marco Rubio y Howard Lutnick), el enfoque en la revisión del T-MEC y los aranceles industriales, así como el acuerdo para sostener una nueva reunión en la cumbre del G20 en diciembre en Florida.