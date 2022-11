A quienes les están dando mucho, pero mucho gas es a varias regidoras del Ayuntamiento de Monclova quienes andan engasadas por tener en sus manos una candidatura que las lleve a ocupar una curul en el Palacio Legislativo de Coss allá en la capital de Coahuila.

Y es que de acuerdo a la agenda Electoral el próximo 2023 en Coahuila tendremos elecciones en dónde habrá la renovarse el poder ejecutivo que hoy ostenta el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis así como las diputaciones locales, de ahí el gas de Edith Hernández y Rocío Pizaña quienes confunden el buen trato de la población con una probabilidad de una mínima aceptación política.

Lo peor del asunto es que me cuentan que también ambas damitas que se crecen a la sombra del alcalde Mario Davila son de las regidoras que menos productividad tienen en sus carteras.

En ese mismo sentido me cuentan quien también se subió a las sillas voladoras y tiene sus ojos puestos en una curul en el Palacio Legislativo es Jesús Ballesteros Fernández quien cobra como director de Obras Públicas, ora si como dijeran, "ya eran muchos y parió la abuela" pero la verdad sea de entre los tres no se arma ni medio candidato así de famelica está la caballada.

NO ENCUENTRA LA SALIDA

Quien no encuentra ya la salida a tanta inexperiencia administrativa es la alcaldesa de Sacramento Coahuila Andrea Ovalle quien desde el inicio de su gestión a tenido tropiezo tras tropiezo.

Y es que me cuentan que la mujer está siendo manipulada por personas con oscuros intereses y eso hace que simple y sencillamente no le alcancen los centavos para absolutamente nada.

Me dicen que la joven alcaldesa trae unas ojeras muy marcadas debido a que no puede conciliar el sueño solo de estar pensando en de que manera va a pagar los aguinaldos de su personal por qué por más cuentas que hace simple y sencillamente no le cuadran los números y no alcanzar para hacer dicho pago.

Lo peor del caso es que me aseguran que la vieron salir cabizbaja de una institución bancaria en dónde fue rechazada su solicitud de préstamos con el cual pretendía saldar dicha prestación y pues ahora sí que Andrea la tiene en chino.

MEJORANDO ANDO

Al supervisar las obras de pavimentación de la colonia Valle del Poniente en Saltillo, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que todas las acciones del programa Mejorando Ando están en su recta final y en breve miles de familia contarán con un mejor entorno.

"Ya vamos muy avanzados con la segunda etapa del programa Mejorando Ando, con el cual llegamos a todas las regiones de Coahuila con obras sociales de agua, drenaje, pavimento y electrificación. Hoy me reuní con los vecinos de la colonia Valle del Poniente en Saltillo para supervisar los avances de las acciones de pavimentación, siempre es un gusto trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", destacó.

Acompañado del Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta; del Diputado Federal Jaime Bueno Zertuche y de la Diputada Local Luz Elena Morales Núñez, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social destacó que las obras de infraestructura social que se realizan en Coahuila gracias al impulso del gobernador Miguel Riquelme, presentan un 80 por ciento de avance global.

Recordó que gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, se realizan en los 38 municipios de Coahuila obras de pavimentación, recarpeteo, agua, drenaje y electrificación, entre otras acciones que mejoran la calidad de vida de las familias.

"Aquí estamos de parte del gobernador Miguel Riquelme supervisando esta obra de pavimentación que fue solicitada directamente por ustedes los vecinos, y aquí venimos a ver cómo va y recordarles que seguimos trabajando en obras de infraestructura social, pero también en programas de apoyo a las familias, como el programa alimentario que está siendo reforzado", señaló Jiménez Salinas.