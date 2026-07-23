Lady Tandas: adeudos por 3 millones afectan a más de 30 personas en Coahuila

El número de presuntas víctimas de Lady Tandas aumentó a más de 30 personas y el monto de los adeudos reclamados ya superaría los 3 millones de pesos, de acuerdo con testimonios de afectados que comenzaron a denunciar públicamente el presunto fraude tras la publicación realizada por la comerciante Fernanda Izaguirre.

La cifra prácticamente duplica la estimación inicial de 1.5 millones de pesos que se dio a conocer cuando el caso comenzó a difundirse en redes sociales, donde nuevos afectados aseguraron haber participado en distintas tandas y grupos de ahorro organizados por Tabatha Priscilla Cepeda Tovar.

"Si supieran todos los afectados que salieron a alzar la voz después de que hice la publicación, se sorprenderían. Más de 30 afectados y más de 3 millones de pesos en deudas, hasta lo que se sabe ahorita", compartió mediante Facebook, Fernanda Izaguirre, una de las afectadas.

De acuerdo con los testimonios recabados, existen personas que reportan pérdidas de hasta 300 mil pesos, derivadas del incumplimiento en la entrega de recursos correspondientes a las tandas en las que participaron.

¿Cómo ocurrió el fraude en las tandas?

El caso se hizo público luego de que Izaguirre denunciara que, tras integrarse durante más de dos años a por lo menos 11 tandas de 30 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos, dejó de recibir los pagos que le correspondían a finales de 2025.

La afectada señaló en días pasados que su perjuicio económico asciende a aproximadamente 340 mil pesos. Asimismo, afirmó que existe un reconocimiento de adeudo firmado ante notario y que ya se encuentra en marcha un procedimiento legal.

Detalles confirmados sobre las víctimas

Tras la difusión de su denuncia, decenas de personas comenzaron a contactarla para relatar experiencias similares, lo que permitió dimensionar el presunto alcance del esquema y elevar de manera considerable el monto total de los recursos reclamados.

Los afectados coinciden en que, durante los primeros meses, las tandas operaban con normalidad y los pagos se realizaban de forma puntual; sin embargo, posteriormente comenzaron los incumplimientos, provocando pérdidas económicas que, en algunos casos, comprometieron ahorros de varios años e incluso obligaron a participantes a solicitar préstamos para cubrir compromisos con otros integrantes de los grupos.

Acciones legales contra Tabatha Cepeda

Mientras continúan surgiendo nuevos testimonios, las presuntas víctimas exhortaron a quienes consideren haber resultado afectados a presentar las denuncias correspondientes y sumarse a las acciones legales para que se proceda conforme a la ley en contra de esta mujer.