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Coahuila

AHMSA publica listado final de trabajadores en Monclova

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles publicó el listado final de trabajadores de AHMSA y MINOSA.

Por Gerardo Martínez - 23 julio, 2026 - 12:49 p.m.
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      El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles publicó el listado final de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) que fueron reconocidos como acreedores laborales dentro del proceso de concurso mercantil y que participarán en el proceso para el pago de sus créditos.

      De acuerdo con el acuerdo emitido el 22 de julio de 2026, correspondiente a los expedientes 19/2023 y 77/2022, el listado incluye el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes, con el objetivo de que los trabajadores conozcan si fueron reconocidos como acreedores y la clasificación que les fue asignada.

      Acciones de la autoridad

      Como parte de la resolución, el juzgado instruyó al síndico Víctor Manuel Aguilera a establecer de manera inmediata un procedimiento de atención para que los trabajadores puedan consultar el listado, verificar la información relacionada con sus créditos laborales y recibir la orientación correspondiente.

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      Asimismo, ordenó la publicación del listado en la página oficial del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y solicitó la colaboración del Instituto Federal de Defensoría Pública para facilitar el acceso a la información mediante sus asesores en Ciudad de México, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

      Detalles confirmados

      El acuerdo también concede una prórroga de 10 días hábiles, la cual comenzará a computarse una vez que el juzgado verifique que las listas pueden consultarse en el portal del IFECOM y que el síndico haya implementado el procedimiento de atención a los trabajadores.

      La determinación constituye un avance dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA, al definir de manera oficial el universo de trabajadores que serán considerados en el procedimiento para el pago de sus créditos laborales, conforme al orden de prelación establecido por la ley.

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