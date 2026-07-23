AHMSA publica listado final de trabajadores en Monclova

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles publicó el listado final de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) que fueron reconocidos como acreedores laborales dentro del proceso de concurso mercantil y que participarán en el proceso para el pago de sus créditos.

De acuerdo con el acuerdo emitido el 22 de julio de 2026, correspondiente a los expedientes 19/2023 y 77/2022, el listado incluye el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes, con el objetivo de que los trabajadores conozcan si fueron reconocidos como acreedores y la clasificación que les fue asignada.

Acciones de la autoridad

Como parte de la resolución, el juzgado instruyó al síndico Víctor Manuel Aguilera a establecer de manera inmediata un procedimiento de atención para que los trabajadores puedan consultar el listado, verificar la información relacionada con sus créditos laborales y recibir la orientación correspondiente.

Asimismo, ordenó la publicación del listado en la página oficial del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y solicitó la colaboración del Instituto Federal de Defensoría Pública para facilitar el acceso a la información mediante sus asesores en Ciudad de México, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Detalles confirmados

El acuerdo también concede una prórroga de 10 días hábiles, la cual comenzará a computarse una vez que el juzgado verifique que las listas pueden consultarse en el portal del IFECOM y que el síndico haya implementado el procedimiento de atención a los trabajadores.

La determinación constituye un avance dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA, al definir de manera oficial el universo de trabajadores que serán considerados en el procedimiento para el pago de sus créditos laborales, conforme al orden de prelación establecido por la ley.