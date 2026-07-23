Gatita Gisela rescatada tras 23 días bajo escombros en Catia La Mar

Rescatan a Gatita con Vida Tras Permanecer 23 Días Bajo los Escombros en Venezuela

Un insólito hallazgo llenó de esperanza a los habitantes de la comunidad de Catia La Mar en Venezuela, tras el milagroso rescate con vida de una gatita llamada Gisela, quien permaneció atrapada durante veintitrés días bajo las ruinas provocadas por los devastadores terremotos del pasado veinticuatro de junio. El operativo de salvamento se desencadenó gracias a que los brigadistas escucharon los débiles maullidos del felino que emergían entre las toneladas de concreto acumulado, lo que orientó a los equipos de emergencia hasta la grieta exacta donde se encontraba atrapada. Un rescatista logró internarse en la estructura colapsada para poner a salvo al animal, el cual fue extraído en aparentes buenas condiciones de salud y sin lesiones visibles ante la emotiva reacción de los presentes.

El rescate de Gisela, la gatita

El registro en video del momento muestra el momento en que el socorrista abraza al animal y expresa su júbilo antes de entregarlo a sus dueños, quienes recibieron a la mascota con profunda emoción tras haber mantenido la fe durante semanas de intensa búsqueda. Esta historia de supervivencia surge en medio del complejo escenario que afronta la nación sudamericana luego de los violentos sismos de magnitud siete punto dos y siete punto cinco que sacudieron la región, acumulando hasta la fecha un saldo oficial que supera las cinco mil doscientas personas fallecidas, miles de heridos y más de ochenta y cinco mil familias damnificadas.

Impacto en la comunidad

Las autoridades nacionales, en coordinación con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estiman que la catástrofe ha generado más de dos millones de toneladas de escombros y afectaciones en cientos de edificaciones. Mientras continúan las labores de remoción de materiales y la atención a miles de personas alojadas en campamentos temporales, historias de supervivencia como la de Gisela se han convertido en un símbolo de aliento para las comunidades locales y la comunidad internacional en medio de los esfuerzos de recuperación.