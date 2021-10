Lamenta Alcalde Suicidio

Abrazar, dar amor y acercarnos a conversar con nuestros hijos, hermanos, padres y familiares es la mejor solución a los problemas, dijo el Presidente Municipal Alfredo Paredes López, quien aseguró sentirse muy afectado por el caso del joven monclovense que decidió salir por la puerta falsa la noche del pasado miércoles.

"Duele recibir este tipo de noticias y más cuando de un joven con toda la vida por delante se trata, por eso no hay que bajar la guardia, yo seguiré dando mi mensaje positivo hasta el último día de la administración, no me voy a cansar de decirle a las familias que sigan unidas, a los padres de familia que deben estar al tanto de sus hijos, atendiendo sus problemas y brindándoles comprensión y apoyo en cada momento".

Dijo que los momentos difíciles que se han vivido en el último año y medio derivado de la pandemia han desencadenado problemas de ansiedad y estrés en muchas personas, es por eso que se debe estar atento a cada necesidad de los hijos para brindarles el apoyo y comprensión que ellos merecen.

El edil dijo que para que la gente salga y realice actividades se crearon una gran cantidad de actividades deportivas, culturales y artísticas con la intención de que la gente salga de su casa y busque ser parte de actividades recreativas que les permitan olvidarse un poco de los problemas diarios.

Así mismo envió un mensaje de apoyo a quienes están pasando por una situación difícil, asegurando que siempre existe una salida positiva para cada problema, por ello es importante acercarse a las personas adecuadas para recibir el apoyo y la atención necesaria, evitando así que salgan por la puerta falsa.