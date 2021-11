Le dañan marmoleros la tumba de su hijo

Molesto debido a que por un error personal de la Marmolería Aguayo retiró la cruz metálica y causó daño en la estructura de la lápida donde se encuentran sepultados su padre y su hijo, el señor José Ramón González exigió a los propietarios de esta marmolería que acudan y realicen las reparaciones correspondientes, ya que les ha llamado más de 30 veces y no le dan respuesta a su problema.

"Hace más de cuatro meses que llegó el personal de la Marmolería Aguayo y sin ningún permiso de nosotros desinstaló la cruz metálica que coloqué reforzada en la tumba de mi hijo y mi padre, a ellos los habían contratado para trabajar en la lápida de al lado y se confundieron, por lo que desinstalaron la de mi familiar y no han venido a repararla".

Dijo que no es el costo de la Cruz que fue enviada a construir en la ciudad de Monterrey sino el abuso cometido en el espacio donde descansan los restos de su familia, el cual está actualmente mal instalado y con riesgo de que la cruz sea robada.

"Al principio les llamé y de manera formal quedaron de venir a reparar el daño en la lápida y a instalar la cruza de nueva cuenta, pero al ver que no vinieron les llamé una gran cantidad de veces, incluso les mande una gran cantidad de mensajes, hasta que me bloquearon y no me dan respuesta".

José Ramón consideró injusto que por un descuido hayan causado un daño en la lápida contigua a la que se les contrató para trabajar, además aseguró que la labor en esa lápida si la concluyeron pero la de ellos la dejaron con el daño estructural y con la cruz solo detenida con un tornillo puesto de mala manera.

"Yo los hago responsables si me roban la cruz o se quiebra la lápida, no es justo que el error haya sido cometido por sus trabajadores y no hagan las cosas de forma correcta, solo les pido que me reparen el espacio para evitar robo o más daño, de lo contrario voy a interponer una denuncia por daño a propiedad ajena".