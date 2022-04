Le dijo que iba a probar la moto y ya no regresó

Con el pretexto de que compraría la motocicleta y manifestando que la iba a probar para después tomar la decisión, un hombre robó una motocicleta que hoy está siendo buscada por las autoridades, un modus operandi que sigue en alta incidencia.

Martha Martínez comentó que su hijo Erik de 21 años de edad es el afectado, mediante Facebook su hijo ofreció la motocicleta una KPR200, color blanco con rojo, modelo 2020, en esta motocicleta trabajaba de Rappi y que la moto es prácticamente su herramienta de trabajo.

Un hombre se mostró interesado, su perfil aparece con el nombre de Breytón, lo contactó, le dijo que estaba interesado en la motocicleta y se pusieron de acuerdo.

El supuesto comprador lo citó, le dijo que trabajaba en el Hospital Amparo Pape y quedaron que cuando saliera del hospital lo veía al salir del trabajo, el miércoles entre 7:00 y 8:00 de la noche, por lo que Erik fue con la esperanza de vender su motocicleta.

El hombre llegó al lugar acordado, la parada de camiones, ahí empezó a revisar la moto, le dijo que si la podía probar y le contestó que sí, le dio su mochila, por lo que no pensó que actuaría de mala fe, pero el tipo ya no regresó.

“Mi hijo confió en el muchacho, pero al paso de los minutos, se le hizo mucho y ya no regresó, entonces abrió la mochila y se dio cuenta de que ya no había nada, solo traía una radio de frecuencia, una navaja y una tarjeta de circulación que es de Saltillo y no tiene más datos”, comentó Martha Martínez.

Pidió el apoyo de la comunidad para dar con la motocicleta pues mencionó que son personas que se esfuerzan por lo que quieren, trabajan duro como para perderlo así tan fácil y quede en manos de gente mala.

Señaló que estaban por ir al hospital para que les facilitaran las cámaras de seguridad, lo mismo en los negocios para que autoridades den pronto con ellos y regresen la motocicleta.