Le niegan vacuna por INE vencida

Líder empresarial arremetió en contra de los Servidores de la Nación a quienes calificó como gente incapaz de desempeñar un trabajo tan importante por la falta de empatía y criterio con la gente del campo.

Arturo Valdés, presidente de la Canaco señaló que ahora que se vacunó a los rezagados, llevó la documentación de uno de sus empleados que no se había vacunado, con el fin de registrarlo y que este pudiera recibir la dosis.

"Es una lástima que servidores de la nación tengan el criterio tan chiquito, era el caso de un empleado en un rancho, su INE está vencida, salieron los Servidores de la Nación y no los quisieron registrar que porque la traía vencida, ahora a ver hasta cuándo se va a poder vacunar", comentó.

Molesto, Arturo Valdés comentó "¿De qué se trata?, nada más es una referencia como una identificación, llevaba INE, CURP y comprobante de domicilio, en qué manos estamos, los mentados Servidores de la Nación, cómo quieren que se vacunen, vamos a vacunarnos no a renovar el INE que lástima me da la gente esa que no tienen criterio", señaló.

Hizo un llamado al Gobierno Federal para que pongan a gente capacitada para que tengan un criterio amplio, ya que esperaron muchas horas a ser atendidos para que al final les dijeran que por la INE vencida no sería posible.

"El señor se quedó sin vacuna, debieron ser más flexibles, necesitamos gente más humana que realmente se fije, el señor está en un rancho no pudo acudir, la gente en ranchos siempre tienen vencidos documentación, pero a los servidores nomas los ponen ahí, sin saber que tan preparados están, es una lástima", comentó.