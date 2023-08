Le produjo cáncer trabajar en Joyson

Demandan a la empresa Joyson Safety System luego de despedir injustificadamente al trabajador Jorge Luis Pérez Soto, quien pidió permiso para tratarse el tumor en su cabeza, al estar expuesto a la radiación ionizante por varios años y que le produjo cáncer.

Jorge Luis explicó que trabajó por 17 años en la empresa, del 2003 a 2017 estuvo en el área de seguridad radiológica donde él se exponía para no exponer a sus trabajadores, funcionaba como personal ocupacionalmente expuesto (POES), en el que las empresas les deben dar seguimiento médico, pero la empresa asiática nunca lo hizo.

Mencionó que por mucho tiempo pidió a la empresa Joyson Safety System el equipo adecuado para trabajar, dosimetrías y atención, pero esta se negó ya que tendría que invertir mucho dinero, a pesar que él junto con los demás empleados estaban en peligro al tratar con radiación ionizante.

La radiación ionizante es catalogada como un espectro que genera diferentes tipos de padecimientos como cambios a nivel cromosomático y cáncer, los trabajadores y Jorge estaban expuestos durante un proceso de calidad al momento de hacer radiografías de partes de acero en piezas de automóviles.

"Se puede comprobar que fue riesgo de trabajo, yo paraba procesos para no exponer a los demás y eso no le gustó a la compañía. Pedí permiso para poderme tratar y que me operaran, pero ellos me despidieron sin motivo alguno el 25 de noviembre del 2022, un mes antes de entrar a quirófano de emergencia".

Motivo por el que tuvo que someterse a una cirugía en un hospital privado el 26 de diciembre, pues su tumor era del tamaño de una pelota de softbol y se encontraba entre su cerebro y el hueso, haciendo mucha presión en su masa cerebral. La segunda cirugía fue el 24 de febrero del presente año.

Jorge continúa llevando quimioterapias, además de eso perdió la vista, gusto y parte de su audición, aunado a la falla de ambos riñones, acudiendo tres días a la semana al Seguro Social para que le realicen una hemodiálisis.

Señaló de forma directa a la Gerente de Planta Marcos de León, Gerente Senior de Recursos Humanos, Margarito Lesa y Claudio Garza, pues a sus 42 años ya no puede trabajar ni dar sustento a su hija de 10 años y su esposa.

Hay otros trabajadores con la misma enfermedad

Jorge Luis indicó que hay otros compañeros que pasan por lo mismo e incluso uno de ellos ya falleció y otro está desahuciado, dando un total aproximado de 10 trabajadores.

"Se aplastan los derechos humanos, se expone al personal a condiciones de medio ambiente tóxico lo cual genera diversos tipos de cáncer, peor la empresa niega responsabilidad alguna. Por lo que me pasó no puedo volver a trabajar, voy a estar dependiendo de alguien toda mi vida".