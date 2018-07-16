Le roban su auto y encuentra otro

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Mientras buscaba su automóvil Nissan Tsuru que le fue robado del exterior del área de Ginecología en el IMSS, Manuel de Jesús Ledezma Ramos encontró otro vehículo igual que creen también pudo ser robado dado que tenía cristales rotos, la cajuela vencida y señales de que le habían arrancado el estéreo.

A través de redes sociales la familia de Manuel de Jesús Ledezma dio a conocer el robo de que fueron víctimas, piden la ayuda de la ciudadanía para localizarlo y también informaron del automóvil que encontraron muy cerca de la clínica 7 del IMSS.

Manuel de Jesús Ledezma, dio a conocer que fue cerca de la 1:30 de la madrugada del domingo que le robaron su automóvil blanco con cofre verde y placas FKF-12-34, que había dejado estacionado en el exterior de Ginecología en la Clínica 7 donde un familiar permanecía hospitalizado.

Encontraron otro Tsuru que piensan también fue robado.

A las 2 de la mañana salió a tomar aire y un refresco, para su sorpresa el vehículo familiar ya no estaba en el sitio donde la dejó, por lo que pidió ayuda a una patrulla que pasaba por el lugar pero nada pudieron hacer al respecto y hasta la mañana acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente.

Con la ayuda de su familia buscaron en los alrededores de la Clínica 7 su automóvil que utiliza principalmente para trasladarse a su trabajo pero no pudieron encontrarlo, aunque sí encontraron otro Tsuru blanco también con placas de Coahuila que posiblemente también fue robado, además presentaba algunos daños.

El afectado reprobó estos actos que atentan contra las familias porque con mucho sacrificio y esfuerzo logran hacer un patrimonio que luego cualquier personas sin el más mínimo remordimiento le roba.

Pidió ayuda a la ciudadanía que lleguen a ver el automóvil blanco con cofre verde para que reporten y les ayuden a dar con su carro.

Buscan un Tsuru blanco con cofre verde y placas FKF-12-34.