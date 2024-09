Les dan 72 horas para cerrar anexo

Un plazo de 72 horas para desalojar o se procederá a la clausura, dieron directores de diferentes departamentos del municipio a un supuesto Centro de Rehabilitación, que el encargado maneja solo como una casa en la que ha refugiado personas adictas sin hogar y sin familia.

Mientras que un grupo de vecinas del lugar, se reunieron también ahí para manifestar su inconformidad de que se maneje un centro de adicción en su comunidad, pues aseguran que hay volantes que se han distribuido con la dirección que ocupan estas personas, en la calle Venecia de la Zona Centro.

Acudió el Director de Desarrollo Urbano, Arturo Rodríguez; el de Ecología, Jaime Díaz y el de Protección Civil, Julio Ríos Cortés a realizar un recorrido por el interior del lugar, pues el encargado que dijo llamarse Luis Alberto Vera López les ofreció entrar.

En un inicio, Vera López trató de dejar en claro que no es un centro de rehabilitación, que no se les cobra a las personas que están ahí, pero que los refugian porque son personas que eran adictas al alcohol y drogas y no tienen familiares que vean por ellos.

Incluso, mencionó que tienen una carpintería en la que elaboran cuadros con la intención de vender, pero se han enfrentado con que no les permiten la vendimia.

Aseguró que al principio se buscaba instalar un Centro de Rehabilitación, pero no pudieron obtener los permisos para hacerlo, porque les dicen que no es una zona geográfica permitida para este tipo de servicios.

Mencionó que la renta y el sustento del lugar lo absorbe "el padrino" a quien define como Andrés González Niño que tiene alrededor de 9 centros de rehabilitación en Nuevo León.

Luis Alberto Vera López aseguró que no se tiene a ninguna persona en el lugar en contra de su voluntad, sin embargo, algunos de los inquilinos señalaron que no quieren estar ahí.

Finalmente, después del recorrido las autoridades mencionan que existe un grave foco de infección en el lugar, por las condiciones insalubres que hay en la elaboración de alimentos y en los dormitorios.

Asimismo, destacaron que el uso de suelo no permite que este tipo de servicios se ubique en la zona centro; no cuenta con los permisos de ecología, ni garantías de seguridad que rige protección civil.

Además, puntualizaron que checaron con la Secretaría de Salud y ahí manifestaron que no tienen ningún permiso para este centro en específico.