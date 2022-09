Les quitan autos a choferes de InDriver

Un grupo de choferes de Indriver que se hacen proteger por el Abogado Napoleón Alvares Correa piden a las autoridades municipales que los dejen trabajar la multa por quitarles un auto supera los 28 mil pesos.

Ayer por la mañana dos de los afectados y algunos de sus compañeros apoyados por el jurisconsulto se manifestaron en la plaza principal contra lo que consideran medidas arbitrarias en su contra, "solo pedimos que nos dejen trabajar, estamos registrados e identificados en la plataforma".

Mario Alberto De la Fuente es uno de los afectados, a él le quitaron su auto Vento 2018 desde el 06 de septiembre y la multa que le entregaron era por más de 28 mil pesos, "si pagaba antes de diez días la multa sería de 14 mil pero aún con eso es una exageración, no estamos robando a nadie, queremos que nos dejen trabajar, expresó.

En su caso, Mario tiene alrededor de 4 años y medio prestando el servicio de transporte a través de plataforma y es la primera ocasión que es afectado tanto en su labor, pues ahora lo dejaron sin ingresos para mantener a su familia.

Otro de los afectados fue Ricardo Mendoza que la mañana de este lunes le quitaron su auto Gol 2020 mientras transportaba a una madre de familia y su niño al kínder.

Destacó que tiene poco tiempo que se dedica a ser chofer de Indriver porque se quedó sin empleo y no le quedó más remedio que conseguir ingresos, "pero no estoy fuera de la ley, si me pueden localizar a través de la plataforma.

Indicaron los choferes y el abogado que buscan ser atendidos por el Alcalde Mario Dávila Delgado para evitar que sigan siendo hostigados por las autoridades de transporte.

Señalaron que tienen más de 20 días que están solicitando audiencia pero no los ha atendido el edil, consideran que existe la posibilidad que ni siquiera esté enterado que lo buscan.