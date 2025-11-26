Movilización de emergencia en Monclova tras choque en avenida San José

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en el oriente de la ciudad, luego que dos familias resultaran lesionadas durante un choque por alcance ocurrido en el cruce de la avenida San José y avenida Las Torres. Aunque el incidente fue aparatoso y generó alarma entre los vecinos del sector, afortunadamente ninguna de las personas involucradas requirió hospitalización.

El percance se reportó alrededor de las 20:30 horas, cuando un automóvil Nissan Versa de color gris terminó impactado por una camioneta Nissan X-Trail.

La colisión provocó daños notables en ambos vehículos, además de causar diversas molestias físicas entre los ocupantes. Elementos de peritaje acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y resguardar el área, evitando que se registrara un segundo percance debido al flujo vehicular intenso que caracteriza la zona.

Mientras tanto, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención prehospitalaria a las familias involucradas. De acuerdo con el reporte preliminar, las lesiones fueron leves y derivadas principalmente del golpe del impacto y la activación de las bolsas de aire. Tras una minuciosa valoración, los socorristas determinaron que no era necesario el traslado de los afectados a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar hasta que la situación quedó completamente controlada.

Finalmente, las autoridades viales continuaron con el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y consignar los daños materiales ocasionados.