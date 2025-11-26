Bebé abandonado en Monclova es integrado a familia materna por PRONNIF

La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la región, Martha Herrera, informó que el bebé que presuntamente fue abandonado por una pareja en un punto de la ciudad ya fue integrado a un entorno familiar seguro, tras la intervención de las autoridades y la aplicación de una medida especial de protección.

Herrera explicó que el menor fue localizado el pasado viernes y que al momento no contaba con registro de nacimiento, lo cual impedía confirmar su filiación. Fue hasta el lunes cuando personal de PRONNIF logró establecer contacto con la familia materna.

Durante este proceso, la dependencia confirmó que la madre del bebé dio positivo al consumo de sustancias, motivo por el cual no puede hacerse cargo del menor ni tener contacto con él hasta cumplir con un programa de rehabilitación y recibir atención psicológica. PRONNIF realizó ese mismo día el registro de nacimiento del bebé, basándose en el certificado de alumbramiento.

Posteriormente, la institución efectuó una investigación de campo, estudio socioeconómico y evaluaciones psicológicas a los abuelos maternos y a los otros tres hijos de la misma mujer, hermanos del bebé. De acuerdo con la procuradora, la familia materna resultó apta para garantizar los cuidados, la estabilidad y la restitución de derechos del menor. "Predominó el interés superior de la niñez, que incluye el derecho a vivir en familia, crecer con sus hermanos y permanecer en un entorno protector", señaló Herrera.

Con esta resolución, el bebé fue egresado este miércoles de la medida especial de protección institucional y quedó bajo cuidado de los abuelos maternos, quienes también recibirán la guarda y custodia provisional de los cuatro niños.

La madre fue canalizada el lunes y se le explicó el procedimiento. PRONNIF hizo un llamado a que la familia no permita el acercamiento de ella hacia los menores hasta que complete su proceso de rehabilitación y logre cambios significativos en su estilo de vida. Sobre la situación del padre, Herrera indicó que hasta el momento no se cuenta con información del paradero ni participación de esta persona, por lo que se continuará investigando conforme al marco legal.