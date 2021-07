Levantan paro; gana empresa

Coahuila

Trabajadores en protesta temieron quedarse sin empleo.

Trabajadores de Golden Dragon levantan el paro.

Trabajadores de Golden Dragon cedieron ante la presión de la empresa, por lo que el día de ayer levantaron el paro de labores que se mantuvo desde el pasado martes en la tarde y se reintegraron a sus actividades en cada uno de las áreas, sin que se diera la reinstalación del delegado sindical.

La empresa había establecido que, si los trabajadores no ingresaban este jueves a laborar, serían dados de baja de manera inmediata, incluso inició un proceso de reclutamiento, lo que obligó a los trabajadores a abandonar el paro.

Jonatan Romero, delegado sindical que fue dado de baja, dijo que los obreros tomaron la decisión de regresar a laborar, ya que estaba en riesgo su empleo y su fuente de ingresos, y al ver que la empresa estaba dispuesta a reemplazar los más de 260 puestos de trabajo el día de ayer.

"Los compañeros hablaron conmigo, me dijeron que me apoyaron en lo que se pudo, pero que entrarían a laborar para no verse afectados, yo estoy de acuerdo con eso, porque no quiero que se vean afectados".

Los trabajadores aceptaron el acuerdo que se estableció con la empresa, que fue el pago al 100 por ciento de terminación del delegado sindical, que no exista represiones con la gente que participó en el paro, y se les pague al 100 por ciento su salario, sin tomar en cuenta el día y medio que estuvieron en paro, y la reubicación de Humberto Esmeralda a un área que no tenga comunicación con la gente.

Por su parte el representante de Recursos Humanos de Golden Dragon, Carlos Tamez, indicó que se llegó a un acuerdo con los trabajadores, y se continúo con la producción de la empresa, la cual aseguró que nunca se detuvo.

Fueron poco más de 100 personas las que acudieron la mañana de ayer para presentar su solicitud de empleo a las puertas de Golden Dragon, ante el llamado que hizo la empresa tras el paro de los trabajadores.