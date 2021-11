Libre golpeador

Sin vinculación a proceso y libre de todo cargo concluyó la denuncia en contra de Eduardo San Miguel García por parte de quién se dijo violentada, Elvia Peña, ex pareja sentimental del señalado quién luego de un análisis por parte del Juez determinó qué no sé acreditó la violencia referida en la denuncia; asimismo que no sé acreditó la intervención del acusado en las agresiones manifestadas por la mujer, aunado a que prescribieron pruebas y demás evidencias.

Luego de solicitar la duplicidad de término y de una audiencia diferida, el señalado como agresor de Elvia Peña fue exento por el juez por las agresiones físicas y verbales que se habían señalado al inicio de la denuncia, por lo que la autoridad determinó que la mujer incurrió en falsedad de declaraciones, aún más en inconsistencias dentro de la denuncia inicial.

Contrario a lo que se venía manejando en la agresión en contra de esta mujer y de las manifestaciones por parte del grupo de "las violentas del desierto", las cuales apoyaban en todo el movimiento mediático que se le dio al caso esto viene a revirar 180 grados la acusación y la postura de las autoridades respecto al señalamiento de la mujer contra su expareja sentimental.

Pese a que se presentaron videos con evidencia en donde la agresión brutal es muy clara, la autoridad considero qué no existen los elementos necesarios para poder vincular a proceso a Eduardo San Miguel quién quedó libre de su acusación.

De manera extraoficial trascendió que el motivo de trasfondo por el cual la mujer comenzó a denunciar a su ex pareja es para sacar ventaja dentro de una herencia y algunos bienes materiales que están de por medio en la relación de ahí vendría la denuncia y la exhibición del material En dónde se muestra la agresión contra la mujer aunque dentro de este mismo paquete de evidencias existen pruebas de que la mujer también incitó y actúa con violencia contra el hombre.