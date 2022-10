´Lista de AMLO es una manzana envenenada´

SALTILLO, COAH.- Tras el "destape" que hizo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre quienes podrían ser los candidatos del bloque opositor, lista en la que incluyó al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, el primer priista respondió que tales declaraciones solo fueron para aventar una "manzana envenenada".

"Aventó la manzana y muchos la van a pescar, pero no será mi caso, yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra y lo único que deseo es terminar mi mandato con las encomiendas que la gente me dio, confío en mi para poder terminar la gestión y que Coahuila continúe como uno de los estados más seguros del país", expreso el mandatario.

Riquelme Solís señalo que las declaraciones de AMLO tienen otros propósitos: "Agradecería la deferencia, pero ni eso agradezco, no le hace bien al país que el Presidente de México defina a los candidatos de Morena y tampoco a los de la oposición; debe respetar lo que decida cada partido, es la democracia de la que tanto hablan, pero no la respetan".

El Gobernador de Coahuila reiteró: "Veo como estadista de mi tierra la falta de seriedad en este tipo de temas, no creo que una lista y menos cuando la publica el Presidente de México tenga una veracidad, por eso yo no voy a tomar esa manzana envenenada".

El mandatario señaló que no le hace bien a México que sea López Obrador quien defina a los candidatos pues tiene otros propósitos: "Ahora resulta que él va a decir quiénes serán los candidatos de la oposición o quiénes tienen posibilidades, aunque no creo que nadie se enganche y un servidor tiene los pies bien puestos sobre la tierra, lo único que quiero es terminar mi gestión y poder caminar por las calles como cuando no era alcalde o antes de ser gobernador, a mi no me emociona lo que diga la Federación".

EN PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN DELINCUENTES

Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se mantiene el proceso de judicialización en contra de los cinco detenidos que ingresaron a Coahuila armados por Progreso, mismos que fueron capturados en un operativo por parte de la policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

"El operativo fue impecable y silencioso, por eso mucha gente no sabe todavía la peligrosidad de los hombres detenidos uno de ellos se ostentaba como jefe de plaza de la entidad y aunque no estaba en Coahuila, desde Tamaulipas ordenaba los ataques a las policías y también se le reportaban por parte los halcones las movilizaciones de las corporaciones policiacas e incluso, de mi persona en cada uno de los puntos donde había giras", detalló el Gobernador.

Riquelme Solís añadió que se trabaja por parte de la Fiscalía en la información complementaria que obtuvieron de los teléfonos y radios con los que contaban: "Se mantuvieron funcionando por un rato y obtuvimos datos importantes que una vez que avance el proceso, podremos dar a conocer el contenido de llamadas y conversaciones".