Llega a las Flores agua con lodo

Desde hace algunos días vecinos de la colonia Ampliación Las Flores reciben el agua con lodo por parte del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos, lo que ha provocado daños en las tuberías, lavadoras, tazas de servicio y regaderas.

Así lo dieron a conocer vecinos de este sector, por lo menos hay tres casos conocidos, tardaron para detectar que el agua llegaba con lodo y no se explican él porque, tal es el caso de Javier Hernández, un habitante de este sector.

"Yo pensé que solo pasaba en mi casa, pero no, me estoy dando cuenta que a más vecinos les pasa lo mismo que han tenido daños como yo, no se sí Simas esté haciendo algún trabajo, abrieron algún pozo o algo, pero el agua nos está llegando con mucho mugrero", comentó.

Los vecinos de este sector reciben el agua cada tercer día, por eso se tardaron en darse cuenta que llegaba con lodo, la primera agua que llega y sale por la tubería sale con lodo y después se va limpiando, pero es demasiado el lodo.

Javier comentó que él tuvo que destapar la regadera con una aguja gruesa, pero hay cosas que definitivamente será costoso reparar como lo son las tuberías y la lavadora.

Exhortó al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento a que revisen qué es lo que genera esta situación y brinden una solución antes de que los problemas sean más y los vecinos se vean en la necesidad de ir a reclamar para que se les dé un buen servicio y les paguen por los daños generados.