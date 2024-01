Llega a Monclova y se siente agusto

Arriesga su vida para obtener recursos y subsistir, Víctor Manuel se dedica a hacer malabarismo en Monclova mientras encuentra un trabajo formal, dijo que le gusta la ciudad porque las personas son serviciales y carismáticas.

Víctor Manuel Rico tiene 33 años de edad y es originario de Cuernavaca, Morelos, desde donde se trasladó al norte del país para buscar oportunidades de empleo. Primero llegó a Monterrey, Nuevo León pero la ciudad no le agradó mucho ya que buscaba un lugar que fuera más tranquilo y ahí al vida es agitada.

De ahí llegó a Monclova, donde pasó varios días pero notó una gran diferencia y más calma, pero sobre todo notó el buen corazón de las personas que siempre están dispuestas a ayudar. Detalló para Periódico La Voz que el malabarismo le agrada y con la práctica pudo dominar hasta 4 pelotas.

"Es una manera de subsistir, pero la idea era venir a trabajar para acá, más no he encontrado trabajo, no es tanto que yo quiera estar haciendo esto, si me gusta pero es por necesidad, obviamente me gustaría tener un trabajo estable".

Víctor estas pocas horas sobre el bulevar Harold R. Pape y calle Matamoros, en la mañana o por la tarde, al terminar su jornada se va a la casa de su amigo Pancho quien le da oportunidad de hospedarse, lo describió como un reflejo de lo que es Monclova, servicial y amable.

"Me gusta el lugar, Monclova, obviamente es muy diferente a Cuernavaca pero tiene una similitud de que es tranquilo y la gente es buen onda. Es como todo, el apoyar no es obligatorio, pero me ha ido bien"