Llega a presidencia Copa Zaachila

La Copa Zaachila llegó a la Presidencia Municipal de Monclova en donde permaneció durante algunas horas a fin de que los ciudadanos pudieran tomarse la foto del recuerdo junto a este trofeo con toque mixteco que sin duda quedará guardado en la mente y corazón de los ciudadanos que esperaron durante muchos años el triunfo del equipo de Los Acereros pero que hoy en día reconocen el esfuerzo y dedicación del quipo por haber obtenido la victoria.

La copa estará en varios puntos estratégicos de la ciudad con la intención de que más gente pueda retratarse junto a esta pieza que dejó una gran marca en la historia de la ciudad.

Hoy estarán en el Museo Coahuila y Texas y la próxima semana durante el periodo de la Feria del Libro en el Museo Biblioteca Pape.