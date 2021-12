Llega diciembre y las demandas de pensión

Como cada año durante el último bimestre del año se han incrementado las solicitudes de pensión alimenticia, lo anterior debido a que muchos padres y madres esperan la derrama económica que se da durante el mes de noviembre y diciembre para realizar dicho trámite y recibir con mayor facilidad el recurso económico para la manutención de sus hijos, lo anterior informó Evelin Salas, Abogada de la Defensoría Pública de la Fiscalía General del Estado.

"Los meses de noviembre y diciembre presentan en la mayoría de los años un incremento en la realización de trámites de pensión alimenticia, beneficio jurídico que puede ser utilizado por mama o papá que tengan que la guardia y custodia del menor, pues con ello se asegura que los menores tengan alimentación, vestido, educación, servicio médico así como recurso para el sano esparcimiento".

Dijo que este beneficio es igualitario para ambos padres, debido a que existen casos en que los pequeños son retirados del cuidado y protección de su madre por que la persona no los cuida bien o los tiene en situación de riesgo.

Explicó que no solo existen los padres que se niegan a dar pensión a sus hijos, sino también hay mujeres que prefieren reportarse sin ingresos para no cubrir este importante pago, pero para esto ya existen recursos legales que obligan a quien no tiene la custodia de sus hijos a cubrir la parte que les corresponde de gastos según las percepciones laborales que reciban.

Mencionó que en la fiscalía se han dado casos de hombres que han tenido que ser detenidos y sometidos a juicio por no querer cubrir la pensión para sus hijos, incluso hay quienes prefieren ir a prisión con tan de no apoyar a sus ex. parejas asegurando que el dinero no es para el beneficio de los menores.

"En la defensoría de oficio podemos ayudar de forma gratuita a esos padres y madres que no reciben pensión alimenticia para sus hijos, este recurso es necesarios pues con él se asegura la alimentación y la cobertura básica de las necesidades de los menores por lo que los invitaron a acudir al módulo de atención jurídica itinerante para recibir asesoría jurídica y legal, para que puedan contar con este beneficio para sus hijos".